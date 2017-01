5 luglio 2014 Via ai saldi, Confesercenti ottimista

15:21 - Quasi 7 italiani su 10 faranno acquisti in occasione dei saldi estivi in tutt'Italia. Lo stima la Confesercenti secondo la quale "saranno il 65%, vale a dire circa 28,6 milioni, gli italiani che approfitteranno dei saldi estivi, con una spesa complessiva prevista intorno ai 4 miliardi". Se queste previsioni fossero confermate, "sarebbe finalmente un'inversione di tendenza dopo anni e anni di diminuzione dei fatturati".

Occhi sui prodotti di qualità - La Fismo, l'associazione di categoria che riunisce gli esercenti della moda, ha condotto, in collaborazione di Swg, un sondaggio sulle intenzioni di acquisto dei consumatori. "Dai dati emerge che gli italiani hanno ben chiara l'occasione costituita dalle vendite di fine stagione", afferma il presidente della Fismo, Roberto Manzoni.



"Il 36% delle persone che abbiamo intervistato ha dichiarato di non aver più rinnovato il proprio guardaroba estivo fin dagli ultimi saldi, mentre il 30% ha ammesso di aver rinunciato da ancora maggior tempo. Oltre a un'alta partecipazione, abbiamo registrato anche la forte volontà da parte dei clienti di usare i saldi per ottenere prodotti di pregio a un prezzo conveniente: il 47% punterà all'acquisto di vestiti ed accessori di alta qualità, mentre il 17% girerà per negozi alla ricerca di prodotti firmati. Quest'anno potranno fare ottimi affari: il 76% dei negozi italiani praticherà sconti iniziali compresi tra il 30 ed il 40%", conclude Manzoni.