Versace, a Blackstone il 20% del brand In cambio un'iniezione da 150 milioni

12:03 - Blackstone fa il suo ingresso in Versace. E' stato infatti siglato l'accordo secondo il quale al fondo americano andrà il 20% del capitale del marchio moda. In cambio nella società italiana arriverà un'iniezione di capitali pari a 150 milioni di euro. Previsto inoltre l'acquisto di azioni per 60 milioni da parte di Givi, la holding di Allegra, Donatella e Santo Versace. Blackstone avrà un posto nel Consiglio d'amministrazione.

In base ai valori messi in campo nell'operazione appena conclusa, l'intera holding Versace viene valutata dunque un miliardo di euro.



Il direttore creativo del brand, Donatella Versace, saluta l'ingresso del fondo americano nella casa della Medusa sottolineando la visione comune sullo sviluppo futuro del gruppo e commenta così in una nota: "Sono molto lieta di lavorare con Blackstone e in particolare con Stephen Schwarzman (ceo e cofondatore di Blackstone ndr), di cui ammiro i risultati e che condivide la visione della famiglia sullo sviluppo di Versace".



E riprende: "Abbiamo raggiunto un posizionamento forte e unico nell'abbigliamento di lusso e credo che questo investimento nella società, assieme alla nostra direzione sicura e al nostro eccezionale team di gestione ci permetterà di raggiungere il potenziale di Versace".



"Siamo tutti incredibilmente entusiasti di questo sviluppo, che riconosce il lavoro fatto negli ultimi anni per mettere la società su basi solide quasi raddoppiandone le dimensioni - dice il ceo di Versace, Gian Giacomo Ferraris -. Versace ha un forte riconoscimento globale del marchio, una creatività unica e un'organizzazione formidabile che con l'investimento di Blackstone potrà portare la società al livello successivo".