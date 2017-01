Venerdì nero, scadono i termini per il pagamento di mini Imu e Tares

07:54 - Venerdì nero per i contribuenti. Scade infatti il termine per pagare l'imposta sulla casa, la cosiddetta mini Imu, e la Tares, la tassa sui rifiuti. Per i ritardatari sarà applicata una mora da determinare in base a quanto tempo dopo lo scadenza si sarà saldeto il "conto". Come già avvenuto nei giorni scorsi, anche oggi si prevedono lunghe file ai Caf, nelle banche e negli uffici postali.

I giorni passati sono stati di passione per molti contribuenti italiani, alla prese con il calcolo dell'imposta e, in alcuni casi, con i ritardi delle aziende di raccolta dei rifiuti nell'invio dei bollettini Tares.



I Caf hanno lavorato a pieno ritmo e continueranno a farlo, spiega Valeriano Canepari, coordinatore della Consulta dei centri, anche nei primi giorni della prossima settimana, con molti contribuenti che hanno preferito optare per una minisanzione piuttosto che stare in fila per ore.



La mora per i ritardatari - Chi pagherà entro 14 giorni dalla scadenza, può avvalersi del cosiddetto "ravvedimento sprint": la sanzione sarà dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.



Il "ravvedimento breve" è destinato a coloro che "salderanno" entra 30 giorni dalla scadenza, in questo caso la sanzione sarà del 3%.



Infine oltre un mese dalla scadenza, si può effettuare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno, il "ravvedimento lungo", con una sanzione del 3,75%.