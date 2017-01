6 aprile 2014 Vendute le prime sei auto blu: lo Stato ha incassato 57mila euro Se venisse seguito lo stesso trend anche per le altre auto messe all'asta l'incasso finale potrebbe superare i 150mila euro Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:49 - Vendute su eBay le prime auto blu. Si tratta di un Alfa 166 del 2007 con 126.718 km percorsi, pagata 8.150 euro per la quale l'asta si è chiusa domenica alle 19.32. Subito dopo è stata assegnata una vettura "gemella", sempre Alfa, con un chilometraggio appena inferiore (126.686) a 7.100 euro.

Successivamente alle due Alfa si sono chiuse le aste per due berline tedesche, entrambe Bmw 525d del 2009, vendute rispettivamente a 14.050 e 12.050 euro con un chilometraggio superiore ai 150.000km. Poco dopo sono state piazzate due Lancia Thesis 2.4 Jtd del 2008 e del 2009, con poco meno di 200mila chilometri percorsi, rispettivamente a 8.000 e 7.550 euro.



Complessivamente la prima ondata di auto blu cedute dal governo Renzi ha incassato circa 57.000 euro. Se si fanno i conti, per tutte le 151 auto in vendita, i benefici per le casse dello Stato potrebbero superare agevolmente i 150.000 euro.