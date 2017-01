Van Rompuy: crescita e lavoro sono le priorità in agenda Ue

13:24 - "Sono necessari passi audaci verso riforme strutturali e un'agenda positiva per la crescita, la competitività e il lavoro". Così Herman Van Rompuy, nel documento che sarà presentato al Vertice Ue. La sfida per crescita e lavoro, ha quindi spiegato il presidente del Consiglio Ue, deve essere realizzata in Europa nell'ambito "di un consolidamento di bilancio differenziato e attento alla crescita".

"Politiche migratorie basate su solidarietà" - In tema di immigrazione e asilo, poi, l'Europa deve "garantire una politica efficiente, basata sui principi della solidarietà e della responsabilità". Al fine di costruire "un'area di libertà, sicurezza e giustizia senza confini interni e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali servono politiche coerenti sui temi del controllo dei confini, dell'asilo, dell'immigrazione, della polizia e della cooperazione giuridica", si legge ancora nella bozza. E' quindi urgente "affrontare all'origine il fenomeno dell'immigrazione clandestina intensificando la cooperazione con i paesi terzi; prevenire e combattere il crimine organizzato, il traffico di essere umani, la corruzione e il terrorismo".



"Ue produca risultati concreti" - "La diversità all'interno dell'Unione europea è anche la sua forza, l'Ue è più dell'insieme delle sue parti ed è imperativo non creare barriere tra i stati membri" dell'Eurozona e non. L'Europa però deve "dare seguito alle proprie decisioni ed essere in grado di "produrre risultati concreti".