Vacanze a settembre: +10% italiani

11:49 - Settembre si avvicina e 4,9 milioni di italiani sono pronti per andare in vacanza. Secondo Coldiretti quest'anno c'è stato un aumento delle partenze per il mese che viene del 10%, per via della crisi e del meteo. Con l'arrivo della bassa stagione si verifica una riduzione dei listini del 30% che risulta appetibile in un momento di recessione. Ma anche il tempo ha avuto la sua parte: tanti italiani sono rimasti delusi del maltempo di luglio e agosto.