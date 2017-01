Usa, Hersey's lancia l'anti-Nutellae spalma la guerra al Made in Italy

17:28 - "Che mondo sarebbe senza Nutella?". Il claim anni Ottanta dell'intramontabile crema spalmabile deve essere frullato anche nelle menti dei dirigenti di Hersey's, gigante americano del cioccolato. Che, a quanto pare, ha provato davvero a immaginare un mondo senza Nutella, e per farlo diventare tale ha lanciato una sua crema spalmabile. Che ricorda molto da vicino quella di casa Ferrero, anche nel barattolo.

"L'americano medio - spiega l'azienda in un comunicato - mangia uno snack almeno due volte al giorno", e così il colosso Usa ha pensato bene di proporre "un genuino sapore di cioccolato che solo Hersey può offrire": così, sostiene, è nata l'idea di creare una crema spalmabile in tre gusti: cioccolato, cioccolato e mandorle, cioccolato e nocciole. Nessun riferimento al fatto che la Nutella è già presente sul mercato americano, e che probabilmente Hersey's rosica non poco visto che il prodotto italiano ha triplicato le vendite negli ultimi 5 anni, con un fatturato di circa 240,4 milioni di dollari.



Dal 15 gennaio, data ufficiale del lancio del prodotto, la guerra dello spread (che in inglese significa anche "spalma") non si combatte dunque più solo in borsa ma anche sulle fette biscottate. E non solo, perché il popolo che è riuscito a snaturare la pizza mettendoci sopra ogni sorta di schifezza, dall'ananas alle ciliegie, ora ci prova anche con la Nutella. E con l'hashtag #SpreadPossibilities invita tutti i buongustai americani a postare le foto degli abbinamenti preferiti. E, tanto per dare un'idea delle "infinite possibilità" per la "nuova salsa arrivata in città" posta sul sito le foto della propria crema spalmata non solo su fragole, pane, toast e frittelle, dove è giusto che sia. Ma anche immagini da immediata acidità di stomaco: crema al cioccolato su carote, sedano, cetriolini sott'aceto, pop corn, salatini... e perfino sulle patatine fritte.