Unioncamere: volano le tariffe locali Su i costi di rifiuti, acqua e trasporti

14:47 - Crescono le tariffe, soprattutto quelle relative ai servizi locali come acqua, rifiuti, trasporti e servizi sanitari. Lo rileva l'Osservatorio prezzi e mercati dell'Indis di Unioncamere. Per le famiglie l'esborso, in un anno, è cresciuto del 5,9%. "Si deve proprio alle tariffe locali metà dell'inflazione registrata nei primi sei mesi del 2014", fa sapere l'istituto. Ma c'è anche una buona notizia: per Unioncamere l'inflazione resterà bassa.

A giugno 2014 rispetto all'anno precedente l'incremento complessivo (locali e nazionale) è stato del 4%, ma quelle a controllo nazionale hanno fermato la loro corsa all'1,6%, per effetto soprattutto del rincaro inarrestabile dei pedaggi autostradali (+4,5%).



Tra le tariffe locali, dice l'Osservatorio Indis, svettano soprattutto gli aumenti dei rifiuti solidi urbani (+15,2%), dell'acqua potabile (+6%) e dei servizi sanitari locali (+5,3%). Si assesta poi al +4,4% la crescita dei costi dei trasporti ferroviari regionali mentre supera il 2,5% l'aumento dei trasporti urbani.



"La competitività delle imprese, soprattutto nei confronti dei competitori esteri - commenta il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello - sta anche nella possibilità di competere almeno ad armi pari sul fronte dei costi dei servizi necessari alla produzione".



Di contro, la buona notizia per le famiglie è relativa alla bassa inflazione, che resterà tale anche nella seconda metà del 2014 che dovrebbe chiudersi sullo 0,4%. E nel 2015 sotto il punto percentuale, secondo le stime Unioncamere che esclude il rischio deflazione.



Nessuna sorpresa neppure nel carrello della spesa alimentare: a fronte di comparti che sono ancora oggetto di qualche fervore (bevande, latte e derivati +2% nell'ultimo anno), si rilevano prodotti con variazioni nulle o prossime allo zero. In territorio negativo le carni (-0,1% anno su anno), e gli oli (-0,5% tra maggio 2013 e maggio 2014).