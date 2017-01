09:07 - Unicredit ha deciso di quotare FinecoBank, banca diretta multicanale del gruppo che opera online in Italia e in Europa. Lo rende noto l'istituto bancario in un comunicato. "E' stata presentata la domanda di ammissione sul Mercato telematico azionario (Mta) e alla fine del processo di quotazione Unicredit resterà azionista di maggioranza", si legge nella nota.