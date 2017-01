Unicredit, c'è accordo su esuberi

18:31 - Unicredit ha raggiunto un accordo con i sindacati sul piano 2014-2018. Si prevedono 2.400 uscite volontarie incentivate per chi maturerà il diritto alla pensione nel quinquennio, 800 nuove assunzioni e 670 stabilizzazioni di apprendisti. Concordati alche alcuni premi aziendali per i lavoratori. L'intesa riguarda gli esuberi della prima fase del piano industriale, per i 2.700 esuberi della fase successiva ci sarà un'ulteriore discussione tra le parti.