Ue: "Volete più tempo? Fate le riforme"

10:32 - Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, non chiude la porta ai Paesi che vogliono tempo per sistemare i conti ma chiede garanzie. "Bisogna accertarsi che quel tempo non sia sprecato e venga usato per fare le riforme - ha detto -. Ora dobbiamo concentrarci sulla crescita, con un mix di politiche di bilancio e la possibilità di sostenere gli investimenti nel rispetto delle regole".

"Siamo in una nuova fase della crisi" - Crescita è dunque la nuova parola d'ordine dell'Eurogruppo, l'organo di coordinamento formato dai ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'Unione europea. "Siamo entrati in una fase differente della crisi. Questo richiede di concentrarci sulla crescita, ha aggiunto Dijsselbloem parlando al Parlamento europeo.



"Nel Patto di stabilità c'è spazio per la flessibilità" - "Il Patto di stabilità è cruciale per il lungo periodo - ha proseguito il politico olandese - Al suo interno c'è però spazio per la flessibilità e possiamo fare molte scelte che aiutino la crescita. Bisogna usare la flessibilità senza distruggere quello che abbiamo fatto. Ad esempio prendendo in considerazione le riforme che alcuni Paesi hanno fatto".



"Non lascio prima del 2015" - Nessun cambio al vertice dell'Eurogruppo nei prossimi mesi. Lo ha confermato lo stesso Dijsselbloem: "Il mio mandato scade il prossimo anno, sono determinato a completarlo, non c'è ragione per finire prima del tempo".