Ue: regioni, Campania la più povera La più ricca è la provincia di Bolzano

16:47 - La provincia autonoma di Bolzano resta la più ricca d'Italia, la Campania, invece, si conferma la regione più povera. E' quanto emerge dai dati Eurostat sul Pil pro-capite regionale del 2011, che fotografano una situazione sostanzialmente invariata da alcuni anni in Europa, dove l'area più benestante si conferma quella di Londra e le più in difficoltà in Bulgaria e Romania.

Oro a Bolzano, Sud in coda - Bolzano mantiene dunque il suo primato nel nostro Paese, piazzandosi al ventesimo posto in Europa nella classifica, realizzata con una media Ue espressa in potere d'acquisto e fissata a cento. La provincia autonoma si posiziona a quota 147 seguita da Val d'Aosta e Lombardia, entrambe a 132 punti, mentre ben cinque aree si piazzano tra le più povere, cioè sotto la soglia di 75 punti: la Campania è a 63, la Calabria a 64, la Sicilia a 65, la Puglia a 67, la Basilicata a 71.



Europa: Londra oltre i 300 punti, maglia nera alla Romania - Andando invece in Europa, l'area di Londra svetta con il suo Pil pro-capite più che triplo rispetto alla media, con i suoi 321 punti. A seguire c'è il Lussemburgo, a quota 266, e in terza posizione Bruxelles (222). A produrre un Pil più elevato sono le regioni-capitali, dal momento che raccolgono molti lavoratori dalle regioni o dai paesi vicini, dando origine dunque a un Pil più elevato.



Le aree in fondo alla classifica europea sono ancora una volta Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia. La maglia nera va alla regione bulgara Severozapaden, insieme al Nord-est della Romania, con un Pil pro-capite pari ad appena 29 punti. Molto male anche le aree, sempre bulgare, Severen tsentralen, a 31 punti, e Yuzhen tsentralen, a 32.