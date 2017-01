Ue,Padoan:pareggio rinviato per Pil

19:11 - "Il rinvio del pareggio di bilancio è stato chiesto per il peggioramento del clima economico e per poter pagare i debiti della p.a.". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a chi gli faceva notare i rilievi del presidente della Bce, Mario Draghi, secondo il quale rompere le regole esistenti non produce mai buona crescita. "Le riforme strutturali porteranno risultati anche in Italia", ha poi ribadito il ministro.