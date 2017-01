12:59 - Bruxelles "accoglie con favore le riforme" annunciate dall'Italia, "le valuterà non appena avrà i dettagli legislativi". Lo ha detto il portavoce del commissario per gli Affari economici e monetari, Olli Rehn. L'Ue ricorda però "l'importanza di rispettare le regole del patto di stabilità, cioè il pareggio in termini strutturali ed essere in linea con la regola del debito".