Ue, Merkel: "Non c'è nessun bisogno di cambiare il patto di stabilità"

11:58 - "Non c'è necessità di cambiare il patto di stabilità. Tutta la flessibilità di cui abbiamo bisogno per superare i problemi è già contenuta nell'attuale". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a Berlino. "Ho parlato col ministro dell'Economia Sigmar Gabriel e siamo d'accordo, è la nostra convinzione comune". Il titolare del ministero di via XX Settembre Padoan è d'accordo: "Non serve cambiare il patto, ma spazio alle riforme".

Tornare al dibattito "austerità sì, austerità no" è "quantomeno riduttivo, non si tratta di cambiare le regole ma di dare più spazio alle riforme strutturali su cui l'Italia sta facendo un grande sforzo", ha detto il ministro italiano, senza commentare l'ipoteti di una nomina di Juncker ai vertici della Commissione Ue.



Secondo quanto riferito dal portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, Angela Merkel e Matteo Renzi "sono uniti nella convinzione che servono crescita e lavoro". Ciò, ha aggiunto, "si può ottenere attraverso tre cose: riduzione del deficit, riforme e mantenendo fede a ciò che si è concordato. Perché è una questione di fiducia nell'Europa".