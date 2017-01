09:40 - Buone notizie per il mercato dell'auto. In aprile le immatricolazioni in Europa, più Paesi Efta, sono state 1.129.829, il 4,2% in più dello stesso mese 2013. Fiat Chrysler Automobiles in aprile ha registrato in Europa 69.500 vetture, l'1,5% in più dello stesso mese 2013. La quota è del 6,2% (-0,1%).