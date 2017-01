Ue a Italia:non si cresce con spesa

17:11 - "Non si cresce con la spesa e agli italiani, che credono che la Ue impone vincoli, voglio spiegare che non è così, è tutto scritto nei Trattati che vanno rispettati". Lo afferma il presidente della Commissione, José Barroso, aggiungendo: "Se c'è un Paese che vuole cambiare le regole della governance può proporlo e vedere se passa". "Ma credo che non sia questo il cammino, piuttosto dobbiamo investire di più, lo ha detto anche Mario Draghi", conclude.