Twitter punta alla musica online, si studia l'acquisto di Pandora e Spotify

07:39 - Twitter studia l'acquisto di servizi di musica online, inclusi Spotify e Pandora. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali il social network punta ad assicurarsi nuove risorse di crescita, spingendo gli utenti a trascorrere più tempo su Twitter. Si tratterebbe di operazioni da miliardi di dollari.

L'operazione servirebbe innanzitutto a "rassicurare" Wall Street. I titoli del social network hanno infatti dimezzato il loro valore nell'ultimo anno, con gli investitori preoccupati per la crescita della società che e' ancora un quinto rispetto a Facebook.



L'avventura fallita di Twitter Music - Twitter ha già tentato una sua app musicale, Twitter Music, ma senza successo: l'app è stata chiusa in marzo. Da allora, riporta il Financial Times, ha collaborato con Billabord. Il rinnovato interesse di Twitter per la musica arriva a pochi giorni dall'acquisizione di Beats da parte di Apple.



Trattative con Soundcloud, ma si guarda anche a Spotify e Pandora - A spingere la svolta musicale di Twitter è Ali Rowghani, il chief operating officer della società che di recente ha avviato trattative con Soundcloud, il sito audio con sede a Berlino dove i musicisti possono caricare la propria musica. Soundcloud è valutata 700 milioni di dollari in base all'ultima raccolta fondi, ovvero più del doppio dei 300 milioni di dollari spesi da Twitter per effettuare la maggiore acquisizione della sua storia, MoPub, comprata per 300 milioni di dollari.



Rowghani ha esaminato anche possibili offerte per Spotify, valutata 4 miliardi di dollari e Pandora, che ha una capitalizzazione di mercato di circa 5 miliardi di dollari. Con nessuna delle due sono state però avviate trattative.



Lo "shopping" di Twitter - Twitter è una delle società che ha ha acquistato più start up mobili, da Vine, il servizio di video clip da sei secondi, a Gnip, provider di dati. Gli analisti ritengono tuttavia che l'azienda non abbia le risorse finanziarie necessarie per acquistare un servizio musicale. Twitter ha raccolto 2,1 miliardi di dollari nell'Ipo dello scorso anno e si è assicurata una linea di credito da 1 miliardo di dollari, ma non è in utile.