Turismo, segnali di ripresa per PasquaViaggi e gite favorite dal lungo ponte

16:44 - Lievi segnali di ripresa economica e un calendario favorevole, con un lungo ponte da Pasqua al 4 maggio, fanno ben sperare gli operatori del settore turistico. Secondo CartOrange, agenzia italiana di consulenti di viaggio, il periodo pasquale sarà favorevole al turismo, con un incremento del 25% per quanto riguarda le prenotazioni rispetto alle festività del 2013. Molto gettonate le mete culturali, le Canarie sostituiscono il Mar Rosso tra quelle balneari.

I dati - Secondo i dati, sarà quindi una primavera positiva per il turismo, grazie alla lieve ripresa economica e ad un calendario che comprende ponti e lunghe festività nel periodo pasquale. CarteOrange stima un aumento del 25% dei passeggeri rispetto a Pasqua 2013. "Il lungo periodo di feste e ponti che si estende da Pasqua fino al 4 maggio ha indubbiamente invogliato gli italiani a concedersi quei viaggi sui quali prima tentennavano, questo ha fatto salire le prenotazioni, con una decisa crescita per le mete a lungo raggio, scelte dal 20% dei nostri viaggiatori, e la possibilità di unire relax al mare e itinerari culturali", spiega Gianpaolo Romano, amministratore delegato dell'agenzia.



Le mete - La spesa media per persona sarà di mille euro, ma chi viaggerà in Italia spenderà in media 350 euro. In questo senso, New York e gli Stati Uniti sono le mete più richieste; per quanto riguarda le vacanze balneari, la situazione instabile in Egitto penalizza il Mar Rosso. Ora i luoghi preferiti per il mare in primavera sono le Canarie. Bene le mete culturali, in Italia e all'estero: Roma e Firenze per chi non uscirà dal nostro Paese, Parigi e Londra per l'Europa. L'ultima tendenza esotica è l'Oman, destinazione in ascesa nell'area del Medio Oriente.