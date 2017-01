10:40 - E' ancora tempo di crisi per il turismo: il 2013 ha chiuso infatti con una diminuzione pari al 4% di lavoratori occupati (nel 2012 era stata registrata una contrazzione del 3%), quantificabile nel solo comparto alberghiero in 10mila unità e in 40mila unità a livello aggregato di settore. Sono i dati relativi al sistema turistico-alberghiero del 2013 diffusi da Federalberghi.