Trieste primo porto d'Italia

21:05 - Nel 2013 Trieste è stato il primo porto in Italia in termini di volume complessivo di merci in transito, con circa 56 milioni di tonnellate (+15,11%), e il decimo tra i primi 20 grandi porti d'Europa. Lo rende noto l'Autorità Portuale di Trieste. Secondo è il porto di Genova, con 49,5 milioni (-3,7%). Nello specifico, la voce di maggior rilievo per le merci in transito nel porto friulano è il petrolio, che "vale" 41,3 milioni di tonnellate (+18%).