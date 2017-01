Trasporti, venerdì sciopero di 24 ore Si fermeranno bus, metro e aerei

17:12 - Disagi in vista per chi deve viaggiare in aereo o con i mezzi pubblici. L'Unione sindacale di base ha proclamato per venerdì uno sciopero generale di 24 ore a livello nazionale. Assicurato, per bus e metropolitane, il rispetto delle fasce di garanzia, con modalità differenti da città a città. "La protesta è stata organizzata contro le privatizzazioni del comparto e per il rilancio del settore", spiega l'Usb.

Nel rispetto delle fasce di garanzia lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici si terrà nelle principali città italiane secondo le seguenti modalità:

- Milano dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio;

- Roma dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio;

- Torino dalle 9 alle 12 e dalle 15 a fine servizio;

- Venezia dalle 9 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

- Bologna dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio;

- Firenze dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 al termine del servizio;

- Napoli dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio;

- Bari dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 a fine servizio;

- Palermo dalle 8.30 alle 17.30.