Trasporti: nel 2013 i prezzi dei biglietti aerei sono aumentati del 13,8%

13:31 - Il 2013 è stato un anno molto "freddo" sul fronte prezzi, ma non tutte le voci hanno sperimentato una frenata e tra i rincari c'è quello che l'Istat definisce come il "trasporto aereo passeggeri", lievitato del 13,8% su base annua (contro il +4,2% del 2012). In altre parole i biglietti dei voli sono diventati più salati. E ad aumentare sono stati soprattutto i voli europei (+22,3%). Un rialzo imputabile agli incrementi nei prezzi dei voli low cost.