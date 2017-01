08:38 - Seduta piatta per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi con l'indice Nikkei in lievissimo calo (-0,05%), attestato a quota 15.063,77. Gli investitori si sono mantenuti prudenti in vista dei dati sull'occupazione Usa di marzo che saranno diffusi in giornata, attesi per valutare lo stato dell'economia americana.