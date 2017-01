08:55 - Seduta piatta per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei chiude con una flessione dello 0,01% a quota 15.077,24. L'avvio era stato in rialzo sulla scia dei nuovi record segnati a Wall Street da Dow Jones e S&P 500, e delle mosse della Bce sul taglio dei tassi di interesse ai minimi storici, salvo poi segnare una flessione, fino alla chiusura invariata, in attesa dei dati sull'occupazione Usa.