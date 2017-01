08:42 - L'effetto Ucraina frena la Borsa di Tokyo che termina gli scambi in calo dello 0,98%, con l'indice Nikkei che tocca i minimi di due settimane e si attesta a 14.288,23 punti. A influire negativamente uno yen in leggero progresso e gli investitori prudenti in vista dei risultati delle riunioni di mercoledì sulla politica monetaria della Bank of Japan e della Fed, mentre venerdì sono attesi i dati sul lavoro Usa.