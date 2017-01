08:32 - La Borsa di Tokyo chiude in rialzo. Dopo un inizio giornata contraddistinto da dati negativi, a fine contrattazioni l'indice Nikkei ha segnato un guadagno dello 0,48% a 15.232,37 punti. In rialzo anche l'indice Topix che ha chiuso la giornata con un +0,55% a 1.258,12 punti. Bene i titoli legati all'export, avvantaggiati dallo yen in calo.