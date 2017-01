08:57 - La Borsa di Tokyo chiude in positivo. L'indice Nikkei a fine contrattazioni segna infatti un +0,57% a 15.618 punti. La Piazza nipponica resta quindi sopra la soglia dei 15.500 punti superata lunedì per la prima volta dopo sei mesi. L'indice Topix conclude invece la sessione odierna in aumento dello 0,34% a 1.290 punti.