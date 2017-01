08:34 - Chiusura di contrattazioni in rialzo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che guadagna l'1,62% attestandosi a quota 15.361,16, mentre il più ampio paniere Topix sale dell'1,59% a 1.269,04 punti. Una seduta trainata dallo slancio di Wall Street dopo le decisioni della Federal Reserve degli Stati Uniti in tema di politica monetaria.