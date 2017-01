08:29 - Chiusura in positivo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che segna un rialzo dello 0,24% attestandosi a quota 14.636,52 punti. Si tratta dei massimi dell'ultimo mese e mezzo in scia ai rialzi di Wall Street e soprattutto dei listini europei dopo l'esito del voto per il rinnovo del parlamento Ue.