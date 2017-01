08:45 - Chiusura in leggero rialzo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei guadagna lo 0,11% attestandosi a quota 14.304,11 punti mentre il più ampio paniere Topix ha guadagnato lo 0,15% a 1.162,44 punti. Investitori piuttosto prudenti in vista del rapporto della Banca del Giappone sull'attività nell'arcipelago.