08:25 - Seduta positiva per la Borsa di Tokyo che termina gli scambi in rialzo dello 0,84%. L'indice Nikkei guadagna 125,56 punti, superando quota 15.000 per la prima volta in tre settimane, fino ad attestarsi a quota 15.071,88. Un risultato figlio della rapida avanzata del dollaro, portatosi fino a ridosso dei 104 yen.