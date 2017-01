08:16 - Chiusura di scambi in rialzo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che guadagna lo 0,69% attestandosi a quota 15.224,11 punti. Decisivo l'allungo nel finale sostenuto dalla decisione della Bank of Japan (BoJ) di tenere ferme le linee di politica monetaria ultra espansiva allo scopo di sostenere la crescita e battere la deflazione quasi ventennale.