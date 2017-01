08:10 - Dopo un'apertura in negativo, dovuta alla tensione sui mercati per la crisi in Ucraina, la Borsa di Tokyo ha invertito la marcia chiudendo in rialzo. L'indice Nikkei ha guadagnato infatti lo 0,47% a 14.721,48 punti, spinto principalmente dai titoli legati all'export avvantaggiati dallo yen debole.