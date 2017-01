08:18 - La Borsa di Tokyo rimbalza e, alla terza seduta del 2014, termina gli scambi per la prima volta in territorio positivo. L'indice Nikkei guadagna l'1,94%, segnando un progresso di 307,08 punti che lo ha portato a quota 16.121,45. Un risultato in scia ai guadagni di Wall Street e dei listini europei, oltre che sulla spinta dell'indebolimento dello yen.