08:46 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,23% salendo a 15.705,11 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha segnato un incremento dello 0,42% a 1.298,64 punti. Un risultato figlio della buona prestazione di Wall Street nonostante i dati deludenti sull'occupazione Usa e relazione negativa sulla crescita in Giappone nel secondo trimestre.