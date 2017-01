08:45 - La Borsa di Tokyo termina in leggero rialzo (+0,20%), in scia alla frenata dello yen e ai guadagni di Wall Street e listini europei sulla fiducia del calo delle tensioni geopolitiche, a partire dalla crisi in Ucraina. Il Nikkei, alla vigilia del Pil del secondo trimestre, sale di 30,79 punti, a 15.161,31.