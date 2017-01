08:20 - Seduta in lieve progresso per la Borsa di Tokyo che, sulla scia di Wall Street, chiude con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,27%, a 15.308,49 punti, mentre il più ampio paniere Topix si attesta a quota 1.263,43, in crescita dello 0,21%. Un risultato positivo nonostante la piccola ripresa del dollaro sullo yen.