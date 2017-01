08:39 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che vede l'indice Nikkei salire dello 0,83% attestato a quota 15.097,84 punti, mentre il più ampio paniere Topix guadagna lo 0,50%, a 1.243,97 punti. Gli investitori hanno approfittato del calo di prezzi di alcune azioni dovuto agli attacchi jihadisti in Iraq.