Tokyo, la Borsa chiude in positivo

08:42 - Chiusura di seduta in territorio positivo per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei guadagna lo 0,25% attestandosi a quota 14.199,59. Dopo un inizio in calo per il rafforzamento dello yen dopo l'annuncio del presidente della Bce, Mario Draghi, su misure contro la prolungata bassa inflazione e il super euro, il Nikkei si è ripreso sostenuto dal recupero del dollaro sullo yen e da un ritorno di moderato ottimismo sulla ripresa dell'economia americana.