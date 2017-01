08:39 - Seduta positiva della Borsa di Tokyo con l'indice Nikkei che termina gli scambi con un +0,62% a 13.996,81 punti. In scia ai guadagni di Wall Street il mercato nipponico chiude così la serie negativa e si solleva dai minimi di ottobre. Resta la prudenza per la crisi tra Russia e Ucraina, e la Bank of Japan è pronta ad altre azioni per centrare l'inflazione al 2%.