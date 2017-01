08:26 - Chiusura in positivo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che termina gli scambi segnando un +0,20%, con un guadagno di 31,73 punti che lo porta ad attestarsi a quota 15.912,06. Un risultato ottenuto grazie a un allungo nel finale che ha superato la prudenza degli investitori in vista della diffusione dei dati sull'occupazione Usa di dicembre.