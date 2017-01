08:48 - Chiusura in leggera per frenata per la Borsa di Tokyo, dove con lo yen in recupero sul dollaro l'indice Nikkei lascia sul campo lo 0,33% attestandosi a quota 15.676,18 punti. La Bank of Japan ha deciso di tenere invariata la politica ultraespansiva rimarcando che l'economia è in fase di graduale ripresa, nonostante la debolezza dei consumi.