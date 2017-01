08:35 - Seduta in rosso per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei al termine delle contrattazioni cede lo 0,30% attestandosi a quota 15.539,19 punti, mentre il più ampio paniere Topix scende dello 0,40% a 1.286,07 punti. La prudenza degli investitori è da mettere in relazione con l'attesa per un importante discorso del presidente della Federal Reserve americana.