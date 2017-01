08:40 - Chiusura con il segno meno per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha perso lo 0,71%, attestandosi a quota 15.266,61 punti, mentre il più ampio paniere Topix è calato dello 0,60% a 1.260,83 punti. Una seduta negativa in scia a quella della Borsa di Wall Street, dove la fiducia degli investitori è stata minata dai timori per la situazione in Iraq.