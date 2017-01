Tokyo, la Borsa chiude in negativo

08:37 - Seduta in ribasso per la Borsa di Tokyo, dove l'indice Nikkei ha lasciato sul campo lo 0,75%, attestandosi a quota 14.298,21 punti, mentre il più ampio paniere Topix ha ceduto lo 0,41% a 1.178,29 punti. A influire negativamente malgrado i dati migliori delle attese del Pil nipponico di gennaio-marzo, sono stati la salita dello yen e il tonfo di Sony (-6%), dopo un bilancio 2013-14 in rosso e le stime di un'altra perdita nell'esercizio in corso.