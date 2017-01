07:24 - Chiusura in forte ribasso per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che cede il 2,59% attestandosi a quota 14.830,39 punti. Un risultato frutto della preoccupazione degli investitori per la ripresa del Giappone in vista di un aumento delle tasse e i conseguenti effetti sul morale dei consumatori. Giù anche il più ampio paniere Topix, -2,13% a 1206,94 punti.