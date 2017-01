08:50 - Chiusura in leggero ribasso per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che lascia sul campo lo 0,32% attestandosi a quota 14.923,11 punti. Una seduta interlocutoria in attesa del discorso della presidente della banca centrale americana, Janet Kellen. In calo anche il più ampio paniere Topix, sceso dello 0,65% a 1.217,35 punti.