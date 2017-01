08:56 - Seduta decisamente negativa per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che scende del 2,15% perdendo 317,35 punti e attestandosi a quota 14.449,18. Un risultato figlio delle deludenti stati statistiche sulla produzione industriale in Cina. In calo anche il più ampio paniere Topix, che ha perso l'1,97% fermandosi a 1.194,56 punti.