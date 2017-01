08:07 - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo dell'1,79% dopo tre sedute di fila al rialzo in cui ha messo a segno un guadagno di circa il 4,5%. L'indice Nikkei, in scia alle perdite di Wall Street e al recupero dello yen sul dollaro, si attesta a quota 14.534,74 cedendo 265,32 punti. Gli operatori sono in attesa del dato odierno sulle vendite al dettaglio di gennaio per testare lo stato di salute dell'economia statunitense.